Wie ein aufstrebendes Ennenda in nur einem Jahr seine Kirche gebaut hat 

von Hans Thomann

In Ennenda herrscht zwischen 1750 und 1800 Aufbruchstimmung. Ennendaner Familien sind dank internationalem Handel vermögend geworden. Und so hat das Dorf in dieser Zeit ins Auge gefasst, auch kirchlich selbstständig zu werden und sich von Glarus zu lösen. In der herrschenden Aufbruchstimmung konnte Ennenda 1774 seine eigene evangelisch-reformierte Kirche bauen. So kann die Kirchgemeinde nächstes Jahr das 250-Jahr-Jubiläum feiern.