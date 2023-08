Die Gemeinde Glarus feiert den 1. August am Fusse des Wiggis

Die Gemeinde Glarus feierte dem Turnus entsprechend in diesem Jahr den Geburtstag der Eidgenossenschaft in Netstal am Fusse des Wiggis. Die aktuelle Wetterprognose berücksichtigend, die auf nasses und kaltes Wetter hindeutete, verlegten die Organisatoren des Verkehrsvereins Netstal unter der Leitung von Martin Schnyder, Präsident des Verkehrsvereins Netstal, die diesjährige 1.-August-Feier kurzerhand in die Mehrzweckhalle. Rund 160 Festbesucher aller Altersklassen erlebten in der mit Schweizer Fahnen geschmückten Halle eine besinnliche Geburtstagsfeier der Eidgenossenschaft.