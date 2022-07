Am Tatort des Maskenmords

Am 18. September 2021 wollte der 50-jährige Mario N. in einer deutschen Aral-Tankstelle ein Sechserpack Bier kaufen. Da er sich weigerte, eine Maske aufzusetzen, bediente ihn der 20-jährige Kassierer nicht. Mario N. bekam sein Bier anderswo, betrank sich und kehrte am Abend zur Aral zurück. Diesmal hatte er eine Maske auf, zog sie aber an der Kasse runter. Der Kassierer wies ihn abermals auf die Maskenpflicht hin – und wurde von Mario N. erschossen.