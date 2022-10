«‹Mad Heidi› schüttet glühende Lava in die offenen Wunden der Schweiz»

Mark Benecke ist Kriminalbiologe und Ausbildner an deutschen Polizeischulen. In den USA, Vietnam, Kolumbien und den Philippinen arbeitet er als Gastdozent. Benecke veröffentlichte diverse Bücher, die auf Bestsellerlisten landeten und in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Auch im Fernsehen ist er häufig zu sehen. Sender wie National Geographic, VOX, RTL Nitro und der History Channel ziehen ihn für Sendungen wie «Medical Detectives» und «Autopsie – Mysteriöse Todesfälle» als Experten hinzu.