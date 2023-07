Kampf um fünften Sitz: Grosse werben um die Gunst der Kleinen

In gut drei Monaten wählt die Schweiz ein neues Parlament. Im Kanton Graubünden hat die Stimmbevölkerung die Auswahl zwischen neun Gruppierungen und 24 Listen. Neben den etablierten Parteien treten in diesem Jahr drei Gruppierungen an, die vor vier Jahren nicht zur Wahl standen. Die Evangelische Volkspartei (EVP) kandidiert zum ersten Mal überhaupt im Kanton, die Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) erstmals seit zwölf Jahren und die «Freie Unabhängige Bündner»-Liste hat sich komplett neu formiert.