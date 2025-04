Unbekannte klauen Motoren von zwei Booten beim Gäsi in Weesen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verübte eine unbekannte Täterschaft einen Diebstahl an Booten, die in der Nähe des Gäsi am Walensee festgemacht waren. Die Täterschaft montierte bei zwei Booten die Aussenbordmotoren ab, von denen einer je rund 100 Kilogramm wiegt. Der Wert der beiden Motoren beläuft sich laut der Kantonspolizei Glarus auf mehrere Tausend Franken. Zusätzlich entstand bei den Booten Sachschaden durch das Durchschneiden von Kabeln.



Hinweise zum Diebstahl nimmt die Kantonspolizei unter der Telefonnummer 055 645 66 66 entgegen. (red)