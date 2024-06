Was für ein flotter Hecht!

Mit der Fischerstube verbinde ich auch weniger schöne Erinnerungen. Im August 2005 sah ich, wie Dieter Frese Tränen vergoss. Der Lauibach hatte zuvor das Lokal im Weesner Städtchen durchflossen und einen beträchtlichen Teil der Einrichtung in den Walensee gespült. Zum Glück hatten die Freses gute Freunde und Gäste. Sie ermöglichten ihm die Renovation und Wiedereröffnung. Vor gut zwei Jahren verkauften die Freses das Lokal an Alain König. Es ist also höchste Zeit zu prüfen, ob der Neue auch so ein «Hecht» ist wie der Vorgänger.

Das Menu Complet (vier Gänge, 96 Franken) beginnt mit einer Riesling-Suppe mit Jakobsmuscheln und Pinienkernen. Sie ist perfekt abgeschmeckt und reichlich mit Jakobsmuscheln bestückt. Dazu trinken wir den spritzigen Rosé «Schiller» vom Weingut Meier in Zizers (79 Fr.). Eine meiner Begleiterinnen bekommt zur Vorspeise Lachs (Sushi) mit Gurken, Erdbeeren und Yuzu (Zitrusfrucht, 24.50 Fr.). Sie ist begeistert und gibt dafür zehn von zehn Punkten.

Nach den eingangs gelobten Hechtknusperli bekomme ich zum Hauptgang Zander auf Spinat und Weissweinsauce. Auch daran gibt es nichts auszusetzen, zumal der Fisch nach Tradition des Hauses von bester Qualität ist. Von meinen Begleiterinnen höre ich, dass auch die Egli-Knusperli hervorragend schmecken. Zwei von ihnen bekommen Egli meunière und wünschen sich etwas mehr vom versprochenen Mandel- und Butteraroma. Zum Abschluss bekomme ich ein toll angerichtetes Dessert, das auch so schmeckt. Es ist ein Zitronen-Cake mit Beeren, Mascarpone, Yuzu und Ingwer-Gel.

*Martin Mühlegg ist Journalist und Lebensmittel­ingenieur. Für die Kolumne «En Guetä» besucht er Restaurants der Region.

Gastrotipp



Restaurant: «Fischerstube», Weesen



Ambiente: Eine der schönsten Gaststuben der Region: dunkel‑grünes Täfer, edle Möbel, schicke Art-Deco-Lampen, Eichenriemen-Boden.



Service: Freundlich und zuvorkommend. Wir fühlen uns wohl – auch wenn wir merken, dass die Kellnerinnen noch nicht allzu lange in der «Fischerstube» arbeiten.



Preis-Leistungs-Verhältnis: korrekt. 44 Franken für Fischknusperli sind ein stolzer Preis – aber wenn es die besten weit und breit sind, geht das in Ordnung. Die Marge bei den Weinen dünkt uns etwas zu hoch.



Adresse und Öffnungszeiten: Marktgasse 9, 8872 Weesen; 055 616 16 08, welcome@fischerstubeweesen.ch, www.fischerstubeweesen.ch; Do bis Mo 11.30 – 14 Uhr, 18 -22 Uhr.