Zum Jubiläum kann jeder übers Seenachtfest in Rapperswil «fliegen»

Dem Publikum etwas bieten, das es am Seenachtfest Rappers-wil-Jona noch nie gab. Das war der Anspruch von OK-Präsident Fabian Villiger zum 100-Jahr-Jubiläum der mit bis zu 80 000 Festbesuchenden grössten Freiluftparty am Obersee. 1924 fand die erste Austragung des Rapperswiler Seenachtfests statt. Damals hiess es noch Hafenfest.

Adrenalinkick für jedermann

Wie die erste und die nachfolgenden Austragungen des üblicherweise im Dreijahresrhythmus stattfindenden Fests genau aussahen, darüber gibt es laut Villiger kaum archivierte Informationen. In einem ist er sich aber sicher: Das fürs Jubiläum geplante Spektakel gab es so noch nie an der Rapperswiler Hafenanlage.

«Weil wir am Boden nicht viel Platz haben, brauchten wir etwas in der Luft.» Fabian Villiger, OK-Präsident Seenachtfest

Schon auf Platz war ein Riesenrad oder ein Freier-Fall-Turm. Zum Jubiläum also eine Achterbahn über den See? «Das wäre toll, aber nicht so einfach zu realisieren», sagt Villiger, der bereits seine fünfte Ausgabe als Präsident des Organisationskomitees angeht. «Weil wir am Boden nicht viel Platz haben, brauchten wir etwas, das in Luft geht», sagt er.

Vorletzten Sommer sei er auf der Zipline in Churwalden zwei Kilometer in die Tiefe gesaust. «Ich fand das absolut top», sagt Villiger. Es sei genau das Richtige für das Seenachtfest. «Es ist ein Adrenalinkick, aber jeder kann es machen.»

Die Längste der Schweiz

Zwei Kilometer lang ist die Zipline am Seenachtfest nicht. Aber immerhin stattliche 300 Meter. Sie ist damit laut Villiger die längste mobile Zipline der Schweiz. Vom westlichsten Punkt auf dem Schlosshügel geht der Flug runter auf die Seedammwiese. Dabei überfliegt man Altstadt, Festgelände und das Hafenbecken. Selfies im Flug sind allerdings nicht erlaubt. Das Handy und andere Utensilien müssen in einen Sack, der mit angehängt wird.