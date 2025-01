Niederlage in Bern: Coaches Challenge sorgt bei den Lakers für Aufregung

Doch was in der letzten Minute der regulären Spielzeit passiert, dürfte den angereisten Lakers-Fans gar nicht gepasst haben. Bern gibt sich mit einer Niederlage nicht zufrieden und drückt auf den Ausgleich. Plötzlich gibt es vor dem Tor von Melvin Nyffeler ein unübersichtliches Chaos, die Scheibe verschwindet in dem Getümmel und plötzlich kommt der Pass zu Berns Victor Ejdsell im Slot. Dieser hat das leere Tor vor sich, da Nyffeler geschlagen am Boden liegt. Ejdsell netzt ein, Bern jubelt, Rapperswil-Jona reklamiert.

Eine Torhüterbehinderung wollen die Rosenstädter gesehen haben. Die Schiedsrichter zeigen aber sofort an, dass das Tor zählt. Lakers-Coach Johan Lundskog nimmt daraufhin die Coaches Challenge, die Unparteiischen ändern ihre Meinung aber auch nach dem Videostudio nicht. Nyffeler sei einzig von den eigenen Mitspielern behindert worden. Deshalb erhalten die Lakers obendrein noch eine Strafe, welche bis in die folgende Verlängerung dauert. In dieser nutzen die Berner die Überzahl aus und sichern sich durch Austin Czarnik den Extrapunkt.

Mit dieser 2:3-Niederlage stehen die Rapperswil-Joner nun auf dem 9. Tabellenplatz. Der SC Bern wiederum kann eine Negativspirale von sechs punktelosen Spielen in Serie durchbrechen.

Für die Rapperswil-Jona Lakers geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Sonntag steht bereits das Family-Game gegen den HC Lugano an.