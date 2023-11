Das Kindsein vernachlässigen: Leistungssport um jeden Preis?

Ein Blick auf die Swiss-Ski-Wettbewerbe zeigt, in welch frühen Alter der wettkampforientierte Sport bereits anfängt. Bei der diesjährigen Dioptus Biathlon Trophy in Ibach (SZ) sind unter der Rangliste «Kids» Kinder verschiedenen Alters aufgeführt. Mit Jahrgang 2015 sind die jüngsten Athletinnen und Athleten gerade mal acht Jahre alt und somit erst in der zweiten Primarklasse. Häufig mit einem Ziel vor Augen: eines Tages bei den ganz Grossen mitzumischen. Doch der Preis, den sie zahlen, ist der Verzicht auf viele Dinge, die für andere Kinder selbstverständlich sind.