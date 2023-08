Vorlesen für einen neuen Haarschnitt in der Stadtbibliothek Chur

Die Stadtbibliothek Chur feiert ihr Fünf-Jahr-Jubiläum am neuen Standort am Postplatz, wie die Stadtbibliothek Chur in einer Mittelung schreibt. Am 26. August lädt die Bibliothek alle kostenlos mit einem Programm für Gross und Klein ein. Es könne an diversen Gesellschaftsspielen und einem Wettbewerb teilgenommen werden.

Wer einen neuen Haarschnitt benötigt, kann beim Vorlese-Coiffeur einen Besuch abstatten. Danny Beuerbach schneidet Kindern sowie Erwachsenen kostenlos die Haare, die Kundinnen und Kunden müssen ihm als Gegenleistung lediglich ein Buch vorlesen. Die Türen seien für alle von 10 bis 16 Uhr geöffnet, schreibt die Stadtbibliothek Chur abschliessend. (red)