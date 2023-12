Yoga-Strategien gegen Winterblues: Tipps und Übungen für gute Laune

In unserem hektischen Alltag ist es wichtig, Zeit für sich selbst zu nehmen und Stress abzubauen. Um diesem Bedürfnis bestens nachzukommen, bietet Yoga eine wertvolle Möglichkeit. Wir haben die beiden Inhaberinnen von Yoga 91, Cinja Luzzi und Carmen Maurer, beide Absolventinnen des Yogalehrer-Kurses in Zürich, besucht. Sie bieten gemeinsam Yogastunden in der Umgebung Chur an.