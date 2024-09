Wo Design auf Geschmack trifft

Einzigartigkeit in jedem Winkel

In der Chesa Staila wurde jedes Detail sorgfältig ausgewählt, um Komfort und Stil zu bieten. Gastgeber Ueli Wäfler hat jedes Zimmer selbst restauriert und renoviert, wobei er besonderen Wert auf Schalldämmung und Schlafkomfort legte. Von orthopädischen Matratzen bis zu einem ausgewählten Kissenmenü – jedes Element garantiert eine perfekte Nachtruhe unter einem funkelnden Sternenhimmel. Die tiefe Verwurzelung in der regionalen Kultur und Küche zeichnet die Chesa Staila besonders aus.



Ein Ort der Begegnungen

Die Atmosphäre während der Apéros und Frühstückszeiten ist geprägt von Geselligkeit und heiterer Stimmung. In der Staila Bar, einer «Digital-Detox-Zone», finden Gäste Raum für ungezwungene Gespräche, die oft zu gemeinsamen Unternehmungen oder Abendessen führen. Es ist diese Kombination aus exklusiver Ruhe und gemeinschaftlicher Freude, die den Aufenthalt in der Chesa Staila so besonders macht.