Raclette und Fondue nur im Winter? – Fakten über die Käsespezialitäten

«Léon, ein Walliser Winzer – so besagt die Legende – hat das Raclette erfunden», heisst es auf der offiziellen Webseite des Raclette du Valais. Bereits im Jahr 1574 sei das Käseschmelzen im Wallis bekannt gewesen. Den Namen Raclette erhielt der Käse aber offiziell erst im Jahr 1874. Raclette wurde Angaben zufolge vom Wort «racler» abgeleitet, was im einheimischen französischen Dialekt so viel wie «schaben» heisst. Übrigens: Vor der Namensgebung war der beliebte Käse auch unter «Bratkäse» bekannt.