So startet Samnaun in die neue Skisaison

In der Silvretta-Skiarena Samnaun/Ischgl beginnt am Donnerstag, 23. November, die Skisaison. Der Saisonauftakt wird in diesem Jahr bereits zum dritten Mal mit einem besonderen Event gefeiert. Am Samstag, 25. November, wird der Schmugglervergangenheit des Gebiets Tribut gezollt. Doch verzollt wird bei dem Spiel nichts. Teams von zwei bis vier Personen schmuggeln spielerisch bestimmte Säckchen auf den Pisten zwischen der Schweiz und Österreich.