Gemeinsame Sache

Das neue Jahr ist noch jung, und doch kenne ich schon lange eine grosse Veränderung, die in diesem Jahr unseren Familienalltag prägen wird: die Einschulung unseres Sohnes. Er wird dann, Mitte August, an der Zeit sein, dieser Wechsel. Denn schon heute möchte er, dass ich ihm einfache Rechenaufgaben stelle, schon jetzt schreibt er Wörter auf Blätter und stellt Formulare her, die ich ausfüllen muss – fast ein bisschen wie Prüfungsaufgaben in der Schule.