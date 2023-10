Der Einfluss der Zeitumstellung auf Mensch und Tier

Wie die Wildtiere hat auch der Mensch eine innere Uhr, nach der er sich richtet. Dies wurde schon von verschiedenen Forscherinnen und Forschern bestätigt. Wir orientieren uns am Tageslicht, und nicht an der Uhrzeit. Bei Dunkelheit wird Melatonin ausgeschüttet, ein Hormon, das uns müde macht. Wenn das Licht am Morgen zunimmt, wird stattdessen Cortisol produziert, welches den Körper wach macht und aktiviert, wie das Gesundheitsmagazin AOK schreibt.