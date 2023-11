Steinbogenbrücke Muranzina erstrahlt in neuem Glanz

In den letzten Jahren haben die Schäden am Bauwerk laut Mitteilung allerdings stetig zugenommen: Starke Regenfälle haben immer wieder die Widerlager unterspült und es gab stellenweise Beschädigungen am Gewölbe, an der Krone sowie an der Stirn der Brücke. Die Brücke sei zwar für Bergwanderer und Bergwanderinnen stets passierbar gewesen, jedoch hätte die Sicherheit zunehmend gelitten.