Das müsst ihr zur Vorbereitung auf die Bündner Hochjagd wissen

Ab Mitte August können Bündner Jägerinnen und Jäger das diesjährige Jagdpatent beziehen. Darüber informiert der Kanton Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung. Doch was gibt es sonst noch zu beachten für die Hochjagd in einem Monat? Wir liefern euch die wichtigsten Antworten.