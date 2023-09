Das Südostschweizer Jugendwort des Jahres: Ihr könnt abstimmen

– «Auf Lock» – Abkürzung von «auf locker», Bedeutung: die Dinge entspannt angehen. Beispiel: «Ich gehe mit paar Freunden raus auf Lock!»



– «Darf er so» – Ausdruck der Verwunderung und Abkürzung von «Darf er das einfach so sagen?», wird genutzt, wenn etwas Provokantes gesagt oder getan wurde.



– «Digga(h)» – oft, aber nicht immer eine Anrede für einen Kumpel oder Kollegen. Beispiel: «Ey Digga» oder auch «Digga, ich hab so Hunger.»



– «goofy» – Adjektiv im Sinne von «komisch», «tollpatschig» oder «weird.»



– «Kerl*in» – Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird. Herkunft: wahrscheinlich in Anlehnung an ein Meme, das vor allem auf der Plattform Reddit genutzt wird: «Es ist Mittwoch, meine Kerle.»



– «NPC» – Abkürzung für «Non-Playable-Character». Ist abwertend gemeint und wird genutzt, um klarzustellen, dass jemand unwichtig ist. Beispiel: «Guck dir mal den NPC an!»



– «Rizz» – Die Fähigkeit einer Person, zu flirten und verbal charmant zu sein. Beispiel: «Der hat richtig Rizz!» oder «Ich hab ihr meinen Rizz gezeigt und sie gehörte mir.»



– «Side eye» – auf Deutsch «Seitenblick». Wird genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken.



– «Slay» – Ausdruck der Zustimmung oder Bewunderung. Beispiel: «Dein Outfit sieht gut aus! Slay!»



– «Yolo» – Steht für «you only live once». Aufforderung, Chancen zu nutzen und Risiken einzugehen. Beispiel: «Boah, das wird teuer! Egal, yolo!» – Yolo war das Jugendwort 2012.