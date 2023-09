Am Wochenende schlägt das Schlagerherz wieder höher

Statt der Rollschuhdisco gibt es dieses Jahr am Freitag schon die ersten Konzerte in der Stadthalle. Unter dem Motto «Swiss Made» treten Francine Jordi, die Stubete Gäng, Chue Lee und Stefan Büsser als DJ auf. Türöffnung in der Stadthalle ist am Freitag um 17.30 Uhr. Ab 19 Uhr beginnen die Konzerte.