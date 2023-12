Zu Besuch bei den Küchen-Artisten in Mugg’s Varieté in Betschwanden

Pyramidenartig zeigt das rot-gelbe Zelt in den Himmel, eingebettet in die Bergwelt, die den Menschen Schutz bietet. Angestrahlt vom Schein der blauen Stunde, wenn der Tag zur Nacht wird. Erhellt von den lichterfüllten Glühlämpchen, welche die Zirkusstadt in eine Anderswelt eintauchen. «Wie schön wär es, wenn es jetzt auch noch Schneien würde», kommt Darinka Muggli ins Schwärmen.