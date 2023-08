Anmeldung für den Churer Kinderflohmarkt ist ab sofort möglich

Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jahren können am Kinderflohmarkt ihre Spielsachen und Gegenstände tauschen, verkaufen oder verschenken. Um selber an einem Stand markten zu können, ist eine Anmeldung bis zum 2. September erforderlich, wie die Stadt Chur in einer Medienmitteilung schreibt. Eine frühzeitige Anmeldung lohne sich, denn die Anzahl an Standplätzen sei beschränkt.