Das sind die beliebtesten Weihnachtsguetzli auf der Redaktion

Spitzbuben



Zutaten für den Teig:

250 g Mehl

125 g kalte Butter, in Stücken

80 g Zucker

1 Ei

1 Päckchen Vanillezucker

Eine Prise Salz



Zutaten für die Füllung:

150 g Johannisbeergelee oder Himbeermarmelade

Puderzucker zum Bestäuben



Zubereitung:

Teig vorbereiten:

– Mehl auf die Arbeitsfläche sieben und eine Mulde formen.

– Butter, Zucker, Ei, Vanillezucker und Salz in die Mulde geben.

– Alles rasch zu einem glatten Teig verkneten.

– Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.



Backofen vorheizen:

– Den Backofen auf 180 Grad vorheizen.



Teig ausrollen:

– Den Teig auf einer leicht bemehlten Fläche etwa 3 mm dick ausrollen.



Formen ausstechen:

– Mit einem runden Ausstecher Kreise ausstechen. Bei der Hälfte der Kreise in der Mitte ein kleines Loch ausstechen, um Plätzchenpaare zu bilden.



Backen:

– Die Plätzchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und etwa 8 bis10 Minuten goldgelb backen. Achte darauf, dass sie nicht zu dunkel werden.



Füllen:

– Die Plätzchen ohne Loch mit einem Teelöffel Johannisbeergelee oder Himbeermarmelade bestreichen. Die Plätzchen mit Loch daraufsetzen und leicht andrücken.



Bestäuben:

– Die fertigen Spitzbuben mit Puderzucker bestäuben.



Abkühlen lassen:

– Die Plätzchen auf einem Kuchengitter komplett auskühlen lassen.



Geniessen:

– Sobald die Plätzchen vollständig abgekühlt sind, könnt ihr sie servieren und geniessen.