«Das schmeckt nach Italien» – Glarnerin kocht sich mit Risotto weiter in Richtung «Masterchef»-Finale

Dona Marinkovic wusste auch am Dienstagabend mit ihren Kochkünsten zu überzeugen: Die Glarner Kandidatin in der TV-Show «Masterchef Schweiz» auf 3+ kochte sich dabei schon nach der ersten Kochaufgabe direkt in die nächste Sendung, was ihr bisher noch nie gelang. Die 35-Jährige musste im Duell gegen Konkurrentin Andrea Steffen (34) aus Luzern antreten. Als Aufgabe mussten sie eine Risotto-Variation für die Jury zaubern. Dafür hatten sie 30 Minuten Zeit. Dona Marinkovic entschied sich für ein Safran-Risotto mit Steinpilzen, garniert mit Garnelen und Kräuteröl. Ihre Konkurrentin Andrea Steffen kochte ein Safran-Risotto mit Artischocken und einer flambierten Jakobsmuschel obendrauf.