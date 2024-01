Vom Teig bis zur Krone: Wo der König im Dreikönigskuchen versteckt wird

Schon in der Römerzeit sei der Dreikönigskuchen ein bekannter Brauch gewesen, sagt Peter Signer, Geschäftsführer der Bäckerei Signer. Jedoch verlief dies in einer etwas anderen Form. Es wurde nämlich kein weisser König im Teig versteckt und der Finder mit einer Krone aus Papier gekrönt, sondern versteckt wurde eine Bohne. Wer diese Bohne fand, wurde für einen Tag als Bohnenkönig gefeiert und blieb bei der Arbeit etwas verschont. Der Dreikönigskuchen, wie wir ihn heute kennen, sei Anfang der 1950er-Jahre vom schweizerischen Bäcker-Confiseurmeister-Verband erfunden worden, so Signer. Die Idee dahinter war, den Bäckereien im Januarloch einen Umsatzschub zu verschaffen. Die Bäcker-Fachschule Richemont in Luzern habe damals das noch heute bewährte Rezept kreiert, so der Bäcker weiter.