Lebensmittel für einen Franken: Hilfe für Armutsbetroffene in Disentis

Die neue Abgabestelle funktioniert wie ein temporärer Laden, welcher einmal pro Woche jeweils mittwochs, von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet hat. In Disentis wird dafür das Center Aua Viva an der Via Raveras 25 genutzt. Organisiert und durchgeführt wird die wöchentliche Lebensmittelverteilung von freiwilligen Helferinnen und Helfern. Sie nehmen die Lebensmittel entgegen und sorgen für eine gerechte Verteilung.