Ohne brummenden Schädel ins neue Jahr starten

Was ist überhaupt ein Kater?

Unter einem Kater versteht man eigentlich eine kleine Form einer Alkoholvergiftung. Diese wird auch Alkoholintoxikation genannt. Somit muss der Körper am Tag nach dem Alkoholkonsum mühsam entgiftet werden. Symptome sind üblicherweise Kopfschmerzen, Übelkeit, Schweissausbrüche, Schwindel oder Kreislaufprobleme. Kopfschmerzen entstehen übrigens daher, dass Alkohol den Körper dehydriert. Der Mythos des Konterbiers, dass Alkohol am Tag nach dem Rausch gegen einen Kater helfe, wurde nie wissenschaftlich bestätigt. Kurzfristig lindert es zwar die Symptome, sie treten aber zu einem späteren Zeitpunkt umso intensiver wieder auf. Letztendlich wird der Körper nur noch weiter mit Alkohol vergiftet. Für welchen Mythos es ebenfalls keine Beweise gibt: dass die richtige Reihenfolge des Alkohols eine Rolle spielt. Regeln wie «Wein auf Bier, das rat ich dir!» stimmen nur bedingt und verhindern auf keinen Fall einen Kater.