Keine Langeweile für Familien, auch im Winter

In gemütlicher Runde beieinandersitzen und die Fonduegabel in den Käse tauchen: eine schöne Kombination. Wieso nicht einmal woanders als daheim? Zum Beispiel in einer Gondel der Pizolbahn Bad Ragaz, wo man so eine kulinarische Abendfahrt erleben kann. Mit dem Apéro startet die Fahrt über das beleuchtete Rheintal. An der Bergstation wird das Essen serviert und zum Dessert wird man im Panoramarestaurant «Edelweiss» in Empfang genommen, wo man den Abend bis zur letzten Talfahrt ausklingen lassen.