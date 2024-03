Kochen auf Sparflamme: Wie ihr gesund esst, ohne das Bankkonto zu leeren

Ein solcher Plan hilft euch, Mahlzeiten auf der Grundlage der Zutaten, die ihr zur Hand habt, sorgfältig zu planen und gleichzeitig Aktionen und Sonderangebote zu beachten. Ausserdem plant ihr so, wann was gekocht wird. Es kann nämlich ganz schön stressig sein, jeden Tag zu überlegen, was man als Frühstück, Mittag- und Abendessen kochen soll. Gleichzeitig könnt ihr festhalten, wann ihr beispielsweise Reste vom Abendessen als «Zmittag» in das Büro oder zur Schule mitnehmt.