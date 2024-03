Osterhasen und der Sinn dahinter

Es ist Frühling, die Natur erwacht. So hoppelt auch der eine oder andere Hase wieder in den Feldern herum. So war es jedenfalls im 17. Jahrhundert der Fall. Weil Hasen derart flink hoppeln, kann man sie oftmals kaum sehen. Und so ist die Legende des Osterhasen entstanden. Zum ersten Mal erwähnt wurde der symbolische Osterhase im Jahr 1682 von einem deutschen Arzt aus Heidelberg. Bis heute ist der Osterhase der zuständige «Verstecker» und «Eierbringer» am Ostersonntag.