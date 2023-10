Partystimmung trotz Regenwetters

von Charlotte Koesling und Noa Bühler

Trist sind die Aussichten um zwei Uhr nachmittags bei Einlass des Big Air Chur. Es regnet in Strömen. Vor der Bühne – gähnende Leere. Die wenigen frühzeitigen Besuchenden drängen sich in den Zelten zusammen, denn Regenschirme wurden am Eingang eingesammelt. Sie wurden aus Sicherheitsgründen verboten. Der Schnee auf der Rampe wurde mit weissen Planen abgedeckt. Wohl, um ihn vor dem Regen zu schützen. Trotzdem wirken die Anwesenden fröhlich und ausgelassen. Sie lassen sich vom Wetter nicht die Stimmung vermiesen.