Affengarten statt Matheprüfung: Das SRF dreht in Netstal eine Spielesendung

Diese Woche war für 46 Kinder aus Niederurnen, Netstal und Schwanden keine gewöhnliche. Die elfjährige Netstalerin Riola Nexhipi bringt es auf den Punkt: «Ich find es megacool, dass wir diese Woche so viele Spiele machen können, vor allem weil wir sonst drei Prüfungen gehabt hätten.» Sie trägt ein hellblaues Shirt mit dem Aufdruck «Next Level». In ihrer Klasse ist sie Klassenchefin und muss deshalb bei besonders vielen Herausforderungen teilnehmen, denn in dieser Woche fanden die Dreharbeiten zur neuen Kindersendung «SRF Kids – Next Level» statt.