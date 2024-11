Buchtipp November: Kriegsbräute machen

Habt ihr schon einmal von den War Brides gehört? Das waren meist deutsche Frauen, die kurz nach dem zweiten Weltkrieg amerikanische Soldaten kennen- und lieben lernten. Den Alliierten aber wurde der Umgang mit den deutschen Fräulein untersagt. Doch wenig später trieb neuer Lebenshunger die feschen GI`s und die deutschen Mädels auf die Tanzfläche und in die Biergärten. Auch der amerikanische Kriegsjournalist Hunter und die überaus attraktive Luise Alder geniessen die neue Freiheit und verlieben sich. Doch werden sie eine gemeinsame Zukunft haben und wo kann diese stattfinden? Der War Brides Act der USA von 1945 erlaubte es schliesslich, dass die Frauen amerikanischer Soldaten während kurzer Zeit in die USA einreisen durften. Luise macht sich auf den Weg und erwartet Hunter am Flughafen… Über 70 Jahre später erzählt Luises Enkelin Elfie auf ihrem Flug von Deutschland nach New York ihrem attraktiven Sitznachbarn die Geschichte ihrer Grossmutter und dass Luise ihren Hunter nicht am Flughafen antreffen wird. Dafür wird sie die Herzen der New Yorker berühren. Und Elfie? Ihre charmant vorgetragene Geschichte fesselt den Unbekannten und überdauert einen Transatlantikflug. Ihre Heiratspläne in Amerika geraten überraschend ins Wanken. Wird auch sie auf amerikanischen Boden auf ihre Liebe warten müssen? Doch wie der Titel schon sagt, im Warten sind die Alder-Frauen wundervoll. Währenddessen lest ihr in zwei Zeitebenen über Nachkriegsgeschichte wie von Zeitzeugen berichtet. Und dürft dabei gleich zwei Liebesgeschichten parallel erwarten, die von leichter Hand und flott geschrieben sind. Wundervoll!

Jetzt unser Buch des Monats entdecken!