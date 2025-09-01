Buchtipp September
In unserem Buchtipp präsentieren wir euch die besten Bücher des Monats. Lasst euch inspirieren und entdeckt spannende Bücher für Gross und Klein!
Roman des Monats: Sara Nović - «Klartext»
Verlag btb
In dieser Geschichte eröffnen sich neue Perspektiven. Wir dürfen in die Welt der Gehörlosen und in drei unterschiedliche Schicksale eintauchen. Wie ist es, wenn man als Gebärdender in unserer lauten Welt nicht gehört wird, weil man anders kommuniziert und gegen eigene Unsicherheiten und die Vorurteile der anderen ankämpfen muss? An einem Gehörlosen-Internat in den USA - das noch dazu vom Entzug finanzieller Mittel bedroht ist - wird die junge widerspenstige Charlie aufgenommen. Sie trägt ein fragwürdiges Implantat, dass sie unter Schmerzen zwar diffus hören lässt und zur Freude ihrer Eltern einen herkömmlichen Schulbesuch gestattete, aber sie litt trotzdem als Aussenseiterin. Nun soll auch sie die Gebärdensprache lernen und in der Community der Gehörlosen aufblühen. Dort lernt sie Austin kennen, der nicht spricht, nur die Gebärdensprache beherrscht und weitestgehend aus einer Familie von Gehörlosen stammt. Als seine Schwester geboren wird und hören kann, muss er sich unerwartet behaupten. Beide Teenager fordern die engagierte Direktorin des Internats heraus. Sie muss sich dazu mit privaten und administrativen Problemen abmühen. Ausgerechnet jetzt verschwinden drei ihrer Schüler spurlos… Eine berührende Geschichte um das Anderssein, Ausgrenzung und Erwachsenwerden. Es ist Aufklärung aus einer Welt, die es wie viele andere nötig hat, Klartext zu reden, dass man sie hört. Eine kleine Einführung in die Gebärdensprache gibt es inklusiv – faszinierend anders!
Kinderbuch des Monats: Judith Mohr - «Stadt der Magier und Diebe»
Verlag Carlsen
Als Cor zum zweiten Mal von der Polizei geschnappt wird, scheint sein Schicksal besiegelt: Als Arbeitssklave wird er von nun an Tag und Nacht schuften. Doch sein neuer Meister, der Magier Jonathan Fossell, ist nicht nur äusserst freundlich zu Cor, er bittet den jungen Taschendieb sogar um Hilfe in einem heiklen Fall. Das Problem dabei: Cor muss gegen die Diebesgilde ermitteln, deren Mitglied er bis zu seiner Festnahme war ...
Eine gelungene Mischung aus Krimi und Fantasy-Abenteuer für Kinder ab 12 Jahre, spannend bis zur letzten Zeile!
Sachbuch des Monats: Henning Sussebach - «Anna oder: Was von einem Leben bleibt. Die Geschichte meiner Urgrossmutter»
Verlag C.H.Beck
1887, tief im Sauerland. Eine junge Frau kommt den Weg hinauf ins Dorf Cobbenrode. Dort soll Anna Kalthoff die neue Lehrerin werden. Doch sie wird es nicht bleiben. Denn Anna widersetzt sich bald den Erwartungen des Ortes und den Regeln ihrer Zeit. Sie entscheidet selbst, was sie zu tun und zu lassen hat, wie sie leben und wen sie lieben will. Zwei Jahrhunderte später rekonstruiert der Urenkel Annas inspirierendes Leben und rettet so die Geschichte einer selbstbewussten Frau vor dem Vergessen…
Einige Fotos, Poesiealben, Postkarten, ein Kaffeeservice, ein Verlobungsring: Viel mehr stand ZEIT-Journalist Henning Sussebach nicht zur Verfügung, als er sich auf die Spuren seiner Urgroßmutter Anna begab. Nach einem Jahr der Suche fügte sich ein Bild: Da hat eine scheinbar gewöhnliche Frau ein außergewöhnliches Leben geführt, gegen allerlei Widerstände. Anna nahm sich, was sie vom Leben wollte. Männer, Arbeit, Freiheit! Diesem Willen hat der Autor seine Existenz zu verdanken. Sein Buch ermuntert uns alle, nach den Annas zu suchen, die es in jeder Familiengeschichte gibt. (Klappentext)