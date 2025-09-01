Buchtipp September

Roman des Monats: Sara Nović - «Klartext»



Verlag btb

In dieser Geschichte eröffnen sich neue Perspektiven. Wir dürfen in die Welt der Gehörlosen und in drei unterschiedliche Schicksale eintauchen. Wie ist es, wenn man als Gebärdender in unserer lauten Welt nicht gehört wird, weil man anders kommuniziert und gegen eigene Unsicherheiten und die Vorurteile der anderen ankämpfen muss? An einem Gehörlosen-Internat in den USA - das noch dazu vom Entzug finanzieller Mittel bedroht ist - wird die junge widerspenstige Charlie aufgenommen. Sie trägt ein fragwürdiges Implantat, dass sie unter Schmerzen zwar diffus hören lässt und zur Freude ihrer Eltern einen herkömmlichen Schulbesuch gestattete, aber sie litt trotzdem als Aussenseiterin. Nun soll auch sie die Gebärdensprache lernen und in der Community der Gehörlosen aufblühen. Dort lernt sie Austin kennen, der nicht spricht, nur die Gebärdensprache beherrscht und weitestgehend aus einer Familie von Gehörlosen stammt. Als seine Schwester geboren wird und hören kann, muss er sich unerwartet behaupten. Beide Teenager fordern die engagierte Direktorin des Internats heraus. Sie muss sich dazu mit privaten und administrativen Problemen abmühen. Ausgerechnet jetzt verschwinden drei ihrer Schüler spurlos… Eine berührende Geschichte um das Anderssein, Ausgrenzung und Erwachsenwerden. Es ist Aufklärung aus einer Welt, die es wie viele andere nötig hat, Klartext zu reden, dass man sie hört. Eine kleine Einführung in die Gebärdensprache gibt es inklusiv – faszinierend anders!