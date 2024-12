Buchtipp Dezember

Roman des Monats Dezember:

Frauen waschen auch Geld

Frauen werden überschätzt, wenn es um Moral geht und unterschätzt, wenn es um Ehrgeiz geht. Zu Beginn dieses Romans steht eine Frau namens A. vor Gericht und wird wegen krimineller Machenschaften mit der kalabrischen Mafia angeklagt. Ihre Figur ist angelehnt an den wahren Fall von Martina N., die 2009 als Geldwäscherin der Mafia festgenommen wurde. Wie in der Romanvorlage bricht A. aus ihrer westdeutschen Provinzheimat aus und tauscht ihre Arbeit in einer Sparkassen-Filiale mit dem Finanzschauplatz Zürich. Sie will in den neunziger Jahren wie viele andere an den gesellschaftlichen Umwälzungen profitieren, die mit dem Zusammenbruch des Ostblocks einhergehen. Sie sucht gezielt ihren Weg bei den grossen Playern des Bankwesens. Als unscheinbare graue Maus lernt sie das Spiel mit dem Geld aus der dritten Reihe kennen. Mit Ehrgeiz und Cleverness operiert sie unter dem Radar ihrer machthungrigen und eitlen männlichen Bankerkollegen. Sie lässt das Geld für sich spielen und stösst doch an die gläserne Decke. Aber auch Frauen lassen sich nicht gern aufhalten, wenn der Rubel rollt. Und so sind ihre nächsten Stationen nach Zürich die kalabrische Mafia und Arbeitsorte wie Moskau, Shanghai, Berlin. Die Autorin zeichnet ein ambivalentes Portrait einer vermeintlich durchschnittlichen Frau in der noch unregulierten Finanzbranche. Der True-Crime-Roman ist aus verschiedenen Blickwinkeln von Weggefährten erzählt, die alle auf sie hereingefallen sind und spielt geschickt mit unseren eigenen Vorurteilen - raffiniert gewoben und auf feine und ungewohnte Art feministisch. Bester Lesestoff für Frau und Mann!

