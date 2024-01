Putins Ex-Frau gibt Davoser Luxus-«Datscha» auf

Wer in Davos eine Wohnung kaufen will, muss auf ein gut gefülltes Konto zurückgreifen können. Auf Immobilienplattformen werden nur schon für eine kleine Einzimmerwohnung mit 29 Quadratmetern 400’000 Franken verlangt, für eine exklusive Fünfeinhalbzimmer-Maisonettwohnung mit 204 Quadratmetern sind dann bereits 2,59 Millionen Franken fällig. Nimmt man die aktuell in Davos zum Kauf stehenden Wohnungen ein bisschen genauer unter die Lupe, sticht ein Angebot in Sachen Lage und Preis besonders hervor.