Was ist eine Gretchenfrage und gibt es die richtige Antwort darauf?

In unserem Leben beschäftigen wir uns täglich mit zahlreichen Fragen. «Was ziehe ich heute an?», «Nehme ich das Velo oder doch lieber das Auto?», «Wird es heute regnen?» Einige davon sind leicht zu beantworten und auf manche finden wir einfach keine Antwort. Die Fragen, die wir leicht beantworten können, sausen an uns vorbei, weil die Antworten uns in den Schoss fallen. Doch an manchen Fragen beissen wir uns wiederum die Zähne aus. Wie sieht es da mit der berühmten Gretchenfrage aus? Was ist sie überhaupt und woher kommt sie?