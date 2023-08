Warum «auf den Hund kommen» mit Schlechtem verbunden wird

Zu kaum einem anderen Tier wie dem Hund pflegt der Mensch ein so enges Verhältnis. Hund und Mensch leben seit mindestens 15'000 Jahren Seite an Seite. So lange ist es her – davon geht die Forschung aus –, seitdem der Mensch den Hund domestiziert hat. Dass der Hund vom Wolf abstammt, ist weitgehend unbestritten. Eine Schlüsselrolle für die Domestizierung von Hunden spielte die Fähigkeit, Stärke zu verdauen. Als die Menschen sesshaft wurden, veränderte sich ihre Ernährung und damit auch die ihrer Hunde. Es wurde mehr Getreide angebaut. Hunde gewöhnten sich an Getreide als ergänzendes Nahrungsmittel zu Fleisch. Dadurch unterscheiden sie sich auch heute noch hauptsächlich von Wölfen.