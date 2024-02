Darum hat der Februar nur 28 Tage, in diesem Jahr aber 29

Julius Caesar änderte den Kalender schliesslich im Jahr 45 vor Christus. Um das Jahr an die Sonne anzupassen, entschied er, die Monate auf 30 und 31 Tage zu verlängern – ausgenommen den Februar. Den Februar, der schon zuvor der kürzeste Monat war, liess er sein. Er passte den Kalender auch dem Sonnenlauf an. So begann das Jahr neu am 1. Januar, und nicht mehr am 1. März. Also so, wie wir es heute kennen.