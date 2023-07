Wie gut kennt ihr euch mit Schlangen aus?

Am 16. Juli ist Weltschlangentag. An diesem Tag geht es vor allem darum, das eher negative Bild in der Bevölkerung gegenüber Schlangen zu verbessern und Aufklärungsarbeit zu leisten. Auch in der Südostschweiz sind einige Schlangenarten einheimisch – gerade im Sommer kann es durchaus sein, dass man bei einer Wanderung einer Schlange begegnet. Doch nun wollen wir von euch wissen, wie gut ihr die Schuppentiere kennt.