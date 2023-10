Sechs Bergbahnen, die den Herbst verlängern

Bergbahnen Flumserberg Sommersaison-Verlängerung

Der Flumserberg ist eine gute Adresse für alle Nebelgeplagten. Ab Tannenboden locken kürzere und längere Spaziergänge in die Umgebung. Die Sesselbahn «Chrüz» sowie die Rodelbahn «Floomzer» gehen nach Beendigung der Sommersaison bei passenden Bedingungen in die Verlängerung. Am kommenden Wochenende vom 28./29. Oktober ist die Sesselbahn «Chrüz», sowie der «Floomzer» in Betrieb. Gewisse Gastrobetriebe auf der Tannenbodenalp haben zudem auch in der Zwischensaison geöffnet. Alle Details zu den Betriebszeiten gibt es hier.