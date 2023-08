Chur, 1828: Als das Zeitungsabo vier Franken kostete

Chur, Montag, 28. Januar, 1828. Ein Herr im Anzug läuft die Poststrasse entlang und biegt in den Kornplatz ein. Dort tritt er in die «Otto’sche Buchdruckerei». Er ist gekommen, um die zweimal wöchentlich erscheinende «Churer Zeitung» abzuholen. Vier Franken bezahlt er für das Jahresabonnement. Kaum hält der Zeitungsleser die aktuelle Ausgabe in Händen, blättert er auf die hinterste Seite.