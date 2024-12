So können auch eure Vierbeiner die Silvesternacht geniessen

Insbesondere schreckhafte Hunde sollen während des ganzen Tages mit einem gut sitzenden Geschirr gesichert und an die Leine genommen werden. «Die ersten Raketen werden oft schon am Morgen oder sogar am Vortag abgefeuert. So ist man als Hundehalterin oder Hundehalter auf der sicheren Seite», erläutert Utzinger. Katzenbesitzerinnen und Katzenbesitzer sollten ihren haarigen Freunden schon am Morgen «Hausarrest» erteilen.