Kühlschrank oder Vorratskammer: Wo wird was aufbewahrt?

Aber was gehört nun in die Kühle und was nicht? Hier eine kleine Übersicht:

Salat: Nach dem Einkaufen auspacken, gut waschen und trockenschleudern. Portionenweise in luftdichten Beuteln im Kühlschrank aufbewahren.



Gurken: Ebenfalls nach dem Kauf waschen und abtrocknen. Danach mit einem Tuch umwickeln oder in einen Plastikbeutel legen und im Kühlschrank lagern. Das Einpacken hilft, dass die Gurke wegen ihres hohen Wassergehalts nicht austrocknet.



Tomaten: Sie sollten nicht in den Kühlschrank, sondern ausserhalb der Kälte aufbewahrt werden, beispielsweise in einer Schale in der Küche. Die Tomaten reifen so weiter und behalten ihren Geschmack. Passt aber gut auf, dass ihr die Tomaten nicht in der Nähe von anderem Gemüse und Obst lagert. Tomaten enthalten nämlich ein Reifegas, welches dazu führen kann, dass anderes Gemüse und Obst schneller reift.



Kartoffeln: Die stärkehaltige Knolle mag es kühl und dunkel. Helle, warme oder feuchte Räume sind nichts für Kartoffeln. Bei Lichteinfall produzieren sie nämlich den giftigen Bitterstoff Solanin, was an grünen Flecken oder Keimansätzen zu erkennen ist. Obwohl Kartoffeln kalte Räume mögen, ist der Kühlschrank nicht die beste Wahl, da er zu feucht ist und Kartoffeln schnell zum Schimmeln bringt. Am besten lagert ihr die Knollen in einem kühlen, dunklen Keller.



Kräuter: Vielfach werden Kräuter nach dem Einkauf in ein Glas Wasser gestellt. Das bringt aber nicht den erwünschten Effekt, da sie meistens schon nach kurzer Zeit welken. Besser ist es, die Kräuter zu zerkleinern und in einer Plastikbox im Kühlschrank aufzubewahren.



Äpfel: Genau wie Tomaten scheiden Äpfel ein Reifegas aus. Deshalb solltet ihr auch Äpfel separat aufbewahren. Entweder könnt ihr sie in den Kühlschrank stellen oder ihr lagert sie in einer eigenen Schale bei Raumtemperatur.



Ananas, Bananen und Mango: Exotische Früchte wie Mangos, Bananen oder Ananas sind kälteempfindlich. Idealerweise lagert ihr diese Früchte ausserhalb des Kühlschranks an einem lichtgeschützten Plätzchen. Keinesfalls solltet ihr die Früchte in Plastikbeuteln verstauen, dadurch faulen sie nämlich schneller.



Trauben: Am besten lagert ihr Weintrauben im Gemüsefach des Kühlschranks. Dort sollten sie rund zwei Wochen frisch bleiben. Ihr könnt die kleinen Früchtchen auch bei Zimmertemperatur lagern. Dann müsst ihr aber regelmässig die faulen Trauben aussortieren und darauf achten, dass sich die Früchte nicht gegenseitig erdrücken. Ihr könnt Trauben auch einfrieren, um sie länger haltbar zu machen.



Beeren: Die meisten Beeren sind sehr empfindlich und tendieren dazu, rasch zu faulen. Deshalb kontrolliert ihr im Idealfall direkt beim Einkauf, ob sich im Paket Beeren verstecken, die bereits eingedrückt sind oder faulen. Zu Hause solltet ihr die Beeren waschen und auf einem Teller abgedeckt im Gemüsefach im Kühlschrank lagern. Wenn ihr die Beeren länger aufbewahren wollt, friert ihr sie am besten ein oder püriert sie.