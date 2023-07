Auf ewig «francobolli»

Irgendwo, in einer alten Schachtel mit Andenken, wird wohl noch einer liegen: rund, mit einer Ausbuchtung quer durch die Mitte, klappernd. «Gettone telefonico» hiess sowas, damals, im Juli 1985, in Italien. Aus gefühlt jeder Jukebox und jedem offenen Autofenster schallte Claudio Baglionis «La vita è adesso». Die Sonne schien, es gab Gelato al Puffo und eine Rollschuhbahn. Es waren Sommerferien, ich war am Meer und ich war, zumindest zu Beginn, etwas deprimiert.