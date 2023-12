Knall in Braunwald: Geschäftsführer Patrick Angehrn geht per sofort

Die Schneelage ist hervorragend, die Bahnen haben alle eine Betriebsbewilligung: Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wintersaison in Braunwald waren schon lange nicht mehr so gut wie in diesem Jahr. Und trotzdem wird man dieses Weihnachtsfest bei den Verantwortlichen der Sportbahnen wohl nicht in festlicher Betriebsamkeit verbringen können.