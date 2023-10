Der Bündner Bergflohmarkt geht in die zweite Runde

Ein halbes Jahr nach der ersten Durchführung des Bergflohmarkts Chur findet es an diesem Wochenende erneut statt. Besuchende finden Secondhand-Artikeln sowie Outlet-Ausrüstung für die beliebten Outdoor-Sportarten wie Skitouren, Splitboarden, Wandern und Mountainbiken, heisst in einer Mitteilung der Organisatoren. Das Angebot erstreckt mit über 20 grosse und kleine Stände an den zwei Tagen.