Kinderzoo Rapperswil: Hier hoppeln seltene Kaninchen herum

Das Hauskaninchen gemeinhin als «Stallhase» bekannt, ist die domestizierte Form des ursprünglich in Südfrankreich und Spanien vorkommenden Wildkaninchens. Die in aller Regel für die Fleischgewinnung genutzten Tiere sollten ausschliesslich in Gruppen, das heisst ihren natürlichen Bedürfnissen entsprechend, gehalten werden, was unverständlicherweise in den landauf, landab praktizierten Haltungsformen leider nicht eben häufig geschieht.