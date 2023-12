Die richtige Nachhilfe für das Kind finden

«Verschlechtern sich die Noten in einem oder mehreren Fächern, sollten Eltern aktiv werden», rät Patrick Nadler vom Bundesverband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen (VNN) in Solingen. So verhindern sie, dass die Lernlücken und damit der Abstand zum Lernstand der Klasse noch grösser werden. «Ein professioneller Nachhilfelehrer ermittelt, wo die Verständnisschwierigkeiten liegen und arbeitet gezielt daran», sagt er. Dabei geht es um mehr als um das Schliessen von Wissens- und Verständnislücken.